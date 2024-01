Alloggi Erp, bandita la gara per le ristrutturazioni

L’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale – Dipartimento di Salerno ha bandito la gara per i lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dei quarantasei alloggi di edilizia residenziale pubblica di via Borsellino, a Nocera Inferiore. L'annuncio è stato dato dal sindaco Paolo De Maio, nella giornata di ieri.

Gli interventi

L’intervento da realizzare prevede manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico degli edifici A e B. Per ognuno, ci sono 23 alloggi per un totale di quarantasei abitazioni. Gli edifici presentano diversi problemi come perdite dalle coperture, fenomeni di condensa e canali di gronda e discese pluviali usurate e nel degrado.