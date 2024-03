Un’attività a cui ha dato impulso l'amministrazione, seguendone gli sviluppi nei mesi scorsi e che a breve troverà compimento, e che si concretizzerà con un intervento fondamentale per la riduzione del rischio idrogeologico.

Si è svolto ieri mattina al Comune di Nocera Inferiore l’incontro dell’Ufficio Lavori Pubblici dell’Ente, alla presenza del Sindaco Paolo De Maio, con il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno e la ditta appaltatrice dei lavori di messa in sicurezza degli argini dell’Alveo Comune Nocerino, finanziata dalla Regione Campania.

Rischio idrogeologico, via ai lavori per la messa in sicurezza dell'Alveo Comune Nocerino