Candidature per interventi su impianti cittadini, il progetto

La città di Nocera Inferiore ha partecipato all’Avviso della Regione Campania per progetti volti a favorire la prevenzione della salute attraverso lo sport e la riqualificazione delle strutture sportive con la proposta approvata in Giunta comunale dell’esecutivo dei lavori di adeguamento del Centro di quartiere “A. De Nicola” di via Loria, del Centro di quartiere di Montevescovado con la sistemazione degli impianti sportivi di Piedimonte e del campetto della Scuola Madre Teresa di Calcutta.

Il commento del sindaco

«Una importante opportunità per agire su strutture cittadine di grande valore sociale con interventi volti a potenziare impianti in quartieri periferici della città – ha dichiarato il Sindaco Paolo De Maio – che completano il disegno di città per cui ci stiamo impegnando. Di rilievo il progetto di un parco giochi comunale nell’area di Montevescovado, a completamento del ridisegno del quartiere a cui stiamo lavorando».