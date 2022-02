Nascondevano droga dietro al battiscopa e nel tubo di scarico: arrestati due fratelli a Nocera

Due fratelli nocerini sono stati arrestati per spaccio di droga. I poliziotti del Commissariato di Nocera Inferiore hanno sottoposto a controllo un pregiudicato del posto, di 27 anni, già agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti.

Il primo blitz

Il controllo domiciliare ha consentito di accertare che il giovane non aveva affatto interrotto il suo commercio: con l’aiuto del reparto cinofilo antidroga, infatti, gli agenti hanno trovato, nascoste dietro ad un battiscopa vuoto e bloccato da una molla di ritenzione, varie pietre, successivamente risultate essere cocaina, per 43 grammi circa complessivi.All’interno dell’appartamento sono stati poi rinvenuti e posti in sequestro anche un bilancino di precisione, utilizzato per pesare lo stupefacente, bustine in cellophane per confezionare le dosi, 2235 euro in banconote di vario taglio, quale presunto provento dell’attività di spaccio, e 32 grammi di sostanza da taglio (presunta mannite).

il secondo blitz

La perquisizione è proseguita in un appartamento lungo la medesima strada, appartenente alla famiglia dell’arrestato e anche in questo caso l’intuito dei poliziotti è stato premiato. Infatti, la perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare una stecca di hashish di circa 78 grammi, ancora presente in un tubo di scarico del bagno dell'abitazione, oltre ad altro materiale per il confezionamento in dosi, per cui è stato tratto in arresto anche il fratello 21enne dell’altro pusher. Il pm di turno ha disposto la reclusione del 27enne presso la casa circondariale di Salerno, mentre il fratello è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa della fissazione dell'udienza di convalida