Nocera Multiservizi, svolti controlli antiassenteismo

Il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, ha convocato per la prossima settimana le organizzazioni sindacali. Sul tavolo la vicenda di alcuni dipendenti della Nocera Multiservizi, impegnati nel settore di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che ieri mattina sarebbero stati trovati in una zona non di loro competenza.

I controlli

“Questa mattina (ieri, ndr) – si legge in una nota stampa - il sindaco Paolo De Maio ha svolto un’attività di verifica e controllo del servizio svolto dagli operatori dalla Nocera Multiservizi insieme agli agenti della polizia locale. “In attesa dei necessari accertamenti, con un riscontro dei gps installati sui mezzi della Multiservizi, saranno convocate anche le sigle sindacali”, ha dichiarato De Maio.