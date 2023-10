Fumo da un bar in centro a Nocera Inferiore. Paura due sere fa, in via Garibaldi, quando si è sviluppato un incendio all'interno del bar "Soqquadro", probabilmente dovuto ad un corto circuito oppure da un guasto all'impianto elettrico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno indagando per scoprire le cause del rogo.

L'episodio