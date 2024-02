Fermati durante un controllo, cocaina nascosta in auto: due arresti

Beccati con qualche grammo di cocaina in auto, dopo aver venduto una dose ad un assuntore. Fermati due nocerini, lo scorso weekend, durante un'operazione di polizia condotta dagli agenti del commissariato. Il primo è finito ai domiciliari, il secondo in divieto di dimora nella provincia di Salerno, dopo la convalida del Gip

Le accuse

I due uomini rispondono, in concorso, di detenzione ai fini di spaccio. Durante un controllo, la polizia aveva trovato circa 3 grammi e mezzo di cocaina, suddivisa in diversi involucri. Per i due - che avevano provato ad invertire il senso di marcia alla vista della volante - era stato disposto l'arresto, ai domiciliari, in attesa dell'interrogatorio. Al termine della convalida, la decisione del giudice sui due differenti provvedimenti.