Ascensore guasto, disabili bloccati in casa da quasi un mese

A distanza di oramai oltre venti giorni, un ragazzo disabile che vive al terzo piano del Parco San Prisco a Nocera Inferiore non può ancora uscire, per un problema ad un ascensore. Diverse settimane fa, diversi residenti si erano rivolti ai media per sensibilizzare chi di dovere ad intervenire.

Il problema

La situazione resta la stessa di 21 giorni fa, per il mancato funzionamento dell'ascensore che non permette a diversi disabili di poter uscire, restando prigionieri in casa propria. La competenza ad intervenire - come fece sapere il sindaco Paolo De Maio - era dell'Acer, la quale fu informata proprio dal primo cittadino in merito ai disagi che vivon diversi residenti, alcuni di questi impossibilitati a svolgere le terapie previste per la propria patologia. Nel frattempo il sindaco - che ieri ha fatto visita al ragazzo - e l’Amministrazione comunale hanno individuato, come riporta l'emittente Telenuova, un’associazione privata che provvederà a trasportare il ragazzo al centro di riabilitazione, in attesa di organizzarsi le terapie a domicilio.