Nocera Inferiore, finanziamento per cinque scuole del territorio

Dalla Provincia di Salerno buone notizie per cinque Istituti Scolastici di Istruzione Superiore di Nocera Inferiore, che saranno destinatari di un finanziamento totale di oltre 2milioni di euro, per lavori di manutenzione di edilizia scolastica. A comunicare la notizia il presidente Francesco Alfieri al Sindaco Paolo De Maio.

I dettagli

«Un ringraziamento al presidente Alfieri, che è stato solerte nella risposta alle istanze presentate dai dirigenti scolastici. A gennaio scorso, infatti, come Amministrazione Comunale abbiamo promosso un incontro tra le parti in provincia e oggi vediamo risultati concreti per le scuole della nostra città» ha dichiarato il Sindaco Paolo De Maio. Sono 426.000,00 euro i fondi stanziati dalla Provincia e assegnati ai seguenti Istituti Scolastici: I.P.S.S.E.O.A. “Rea”, I.I.S. “Marconi”, I.I.S. “Galizia”, I.I.S. “Vico”, Liceo Scientifico “Sensale”

«Una notizia importante che consentirà di intervenire in modo efficace su alcune criticità delle strutture scolastiche» afferma Gianluca Perna, assessore all’edilizia scolastica. «Prima dell’incontro in Provincia tra il Presidente Alfieri e i dirigenti scolastici degli Istituti di Istruzione Superiore di Secondo Grado, abbiamo invitato e ascoltato le delegazioni studentesche presso la Casa Comunale. Ricordo che è stato un momento particolarmente proficuo, perché abbiamo reso anche gli studenti protagonisti di un momento di ascolto e proposta, che si è tradotto nella scelta di un finanziamento da parte della Provincia» spiega l’assessore all’istruzione, Federica Fortino.