Seminò il panico in strada con una forchetta: finisce a processo

Affronterà il processo nell’udienza prevista il prossimo 10 marzo un nocerino di 44 anni, originario di Torre del Greco, accusato di porto in luogo pubblico di arma impropria: era il 3 maggio scorso, quando l’uomo diede in escandescenza in strada brandendo una forchetta.

Le accuse

Il fatto avvenne in via Fucilari, con la paura percepita tra i tanti cittadini presenti in strada. In quel frangente la vicenda arrivava all’attenzione delle forze dell’ordine, con i carabinieri ad intervenire per identificare l'uomo. Il 44enne attualmente si trova recluso alla casa circondariale di Poggioreale, a Napoli: a marzo prossimo comparirà in pubblica udienza davanti al giudice del tribunale monocratico, chiamato a rispondere delle accuse contestate.