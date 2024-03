Manca l'acqua a Nocera Inferiore, le strade interessate

Interruzione idrica a Nocera Inferiore. Gori ha comunicato che nell’ambito delle azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica in città. Pertanto, sono previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle 14.00 alle 23.30 di oggi, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

Le strade

Via Alberto Galizia

Via Anna Calenda Di Tavani

Via Cicalesi

Via Florio

Via Eduardo Astuti dal civ. 1 al civ. 59

Via Francesco Solimena

Via Franco Cuomo

Via Giacomo Andrea Scarano

Via Giovanna Castriota

Via Isaia Gabola

Via Napoli

Via San Pietro

Via Sant'Anna

E tutte le relative traverse. L’interruzione del servizio è dovuta ai lavori di collegamento tra i nuovi tratti di rete realizzati e la condotta che li alimenta.