Nome falso durante l'identificazione, poi aggredisce carabiniere: patteggia

Aveva resistito ad un'identificazione, per poi aggredire un carabiniere, ferirlo, quindi riuscendo anche a rompere lo specchietto di un'auto dei carabinieri. Ha patteggiato 10 mesi un giovane di 18 anni, del napoletano, che a luglio scorso fu arrestato a Nocera durante un controllo.

La storia

Il ragazzo aveva fornito false generalità, durante l'identificazione, per poi provare ad allontanarsi mentre parlava con il carabiniere fuori servizio. Da lì l'intervento di un'altra pattuglia, per l'arresto per resistenza, danneggiamento e lesioni.