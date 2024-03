Polizia, la società Nocerina saluta il vicequestore Aniello Ingenito

La Nocerina saluta il vice questore Aniello Ingenito, ancora per pochi giorni al commissariato di Nocera Inferiore e destinato alla Squadra Mobile di Avellino. La società rossonera ha pubblicato ieri pomeriggio uno scatto, all'esterno dello stadio, per ringraziarlo del lavoro svolto

I saluti

"L’Asd Nocerina 1910 saluta il vice questore Aniello Ingenito che da dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Nocera Inferiore ieri, in occasione della partita tra Nocerina e San Marzano, ha coordinato l’ultimo servizio di ordine pubblico allo stadio San Francesco. Complimenti al dottore Ingenito per il suo nuovo prestigioso incarico, dirigerà infatti la Squadra Mobile di Avellino. Un grazie a lui e ai suoi uomini per il loro prezioso lavoro."