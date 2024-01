Si insedia Massimo Palumbo, il nuovo Presidente del tribunale di Nocera Inferiore

Si è insediato questa mattina il nuovo presidente del tribunale di Nocera Inferiore, Massimo Sergio Palumbo. Nominato a ottobre dal Csm, Palumbo ricoprirà il prestigioso incarico in una cittadella giudiziaria, quella di Nocera, avvolta da problemi di diversa natura: dagli organici sottodimensionati a quelli infastrutturali. Nominato giudice nel 1981, è stato istruttore a Biella dal 1983, Massimo Palumbo nel 1986 tornò a Salerno dove ricoprì vari incarichi: sezione civile e penale del Tribunale, consigliere della Corte di Appello, presidente della sezione del Riesame e delle misure di prevenzione del Tribunale del capoluogo, presidente della Corte di Assise, presidente della sezione di Corte di Assise di Appello.

L'intervento

Tante le persone presenti: dal personale ai magistrati, avvocati e sindaci del comprensorio. "Sono felice di essere a Nocera Inferiore, territorio che conosco bene, ho grande entusiasmo per questa nuova esperienza" ha detto Palumbo, ricordando quanto saranno importanti le interlocuzioni con gli organi superiori per la risoluzione dei tanti problemi. Senza dimenticare, però, il coordinamento interno, tra gli uffici, con il personale e tutti gli altri addetti alla giustizia: "Se ognuno di noi farà il suo dovere non avremo nulla di cui rimproverarci. Sarà importante la mentalità e l'approccio che metteremo nel fare le cose. Non servirà solo l'aiuto esterno ma anche quello tra di noi. E dovremmo fare da soli, dove sarà possibile. Durante questi mesi non sono stato fermo, assieme a Colucci e agli altri collaboratori abbiamo iniziato a battagliare col Csm, qualche partita l’abbiamo vinta, qualche altra no ma cercheremo di battagliare ancora per ottenere quel che occorre al Tribunale di Nocera”.