Mensa per il nuovo anno nelle scuole di Nocera, l'interrogazione dell'opposizione

Il consigliere d'opposizione a Nocera Inferiore, Giovanni D'Alessandro, ha presentato un'interrogazione sul servizio mensa per gli istituti comprensivi, in previsione del nuovo anno scolastico.

Il testo

"Considerato che il servizio mensa negli istituti comprensivi nocerini è stato avviato con notevole ritardo nell’anno scolastico ormai concluso, chiede di sapere se sono state attivate tutte le procedure per fornire il servizio mensa in maniera concomitante con l’apertura delle scuole il 13 settembre 2023. A tale proposito si rammenta l ’importanza di fornire tempestivamente un servizio essenziale per gli alunni (e le loro famiglie) di tutti gli istituti comprensivi sul nostro territorio comunale”.