Mercato rionale a Nocera trasferito in via Apicella

Trasferito il mercato rionale di Nocera Inferiore in via Apicella. Nonostante la pioggia, ieri mattina erano presenti dieci commercianti ambulanti, soddisfatti del lavoro svolto sinergicamente insieme per il trasferimento del mercatino rionale. Nei giorni a venire si provvederà alla copertura dell’area e di ogni altra misura necessaria per rendere via Apicella idonea al lavoro degli operatori, con la dovuta attenzione a limitare al massimo i possibili disagi per gli alunni della Scuola Media “Marrazzo, ha spiegato il sindaco De Maio.