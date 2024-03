Multe mai notificate, il sindaco informa la Corte dei Conti

Il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, ha segnalato alla Corte dei Conti un presunto danno erariale per le multe non notificate e prescritte. La decisione dell’amministrazione è figlia dei risultati del consulente nominato per effettuare un lavoro di verifica proprio sulla questione.

I dati

Il consulente avrebbe spiegato di aver riscontrato difficoltà nel reperire i dati dal cloud di Tim, il precedente gestore, il cui servizio era stato revocato dal comandante della polizia municipale Fulvio Testaverde, così come dal nuovo, individuato poi. Alla base di quest'ultima decisione vi sarebbero ragioni di natura economica, oltre che di efficienza nella gestione dello stesso servizio. Le richieste ai due gestori, allo stato, non sono state ancora evase. “Allo stato non risultano notificate per il solo transito nelle Zone a traffico limitato 2.519 verbali per un importo di 209 mila euro”. Un dato differente secondo quanto appreso dal report del comandante dei vigili urbani: “I verbali risultano non notificati dal 25 maggio 2023 al 14 agosto 2023 per un importo complessivo pari ad euro 193.762,50”. Per la circolazione vietata in Ztl “i verbali non notificati sono 1947 per un importo complessivo di 161.601,00 euro” mentre sono “681 i verbali per altre infrazioni per euro 32.161,50”. Il problema sarebbe esclusivamente legato alla società gestore delle notifiche.

“L’amministrazione comunale - recita una nota - proseguirà le attività di accertamento in corso e adotterà gli opportuni provvedimenti”. Una comunicazione alla Corte dei Conti era stata inviata anche dai consiglieri comunali di minoranza Pasquale D’Acunzi, Giovanni D’Alessandro, Rossella Giordano, Giuseppe Odoroso, Antonio Iannello e Antonio Romano. Dal loro esposto le multe non notificate porterebbero ad un buco di oltre un milione di euro in bilancio.