Multe per "300mila euro" non riscosse, un consulente per ricostruire i fatti

Multe per 300mila euro non riscosse. Eppure, la cifra potrebbe essere persino superiore. La questione, già emersa mesi fa e oggetto di discussione in alcuni consigli comunali, rappresenta oggi un interrogativo per il Comune di Nocera Inferiore. La ragione della mancata riscossione sarebbe legata alla mancata notifica delle multe. Soldi mai entrati e che lasciano un vuoto nel bilancio comunale

La storia

La vicenda emerse dopo un'istanza di accesso agli atti presentata dal consigliere di opposizione, Giovanni D'Alessandro. Era lo scorso settembre. L'esponente consiliare aveva chiesto lumi e spiegazioni al comando di polizia municipale riguardo verbali di accertamento, tempi e modalità di riscossione dei singoli tributi. Poi fu la volta di un'altra parte dell'opposizione, i consiglieri Antonio Romano e Antonio Iannello, sollecitare spiegazioni a riguardo. Ora l'Ente - dal comando di polizia municipale non erano arrivate risposte o chiarimenti a riguardo - ha dato incarico ad un tecnico di ricostruire i fatti, entro tre mesi. Intanto dall'opposizione paventarono più volte il rischio di un danno erariale per le casse comunali.