Multe mai notificate, l'opposizione denuncia alla Corte dei Conti: la replica del sindaco

Rischio danno erariale e denuncia alla Corte dei Conti da parte dell'opposizione, a Nocera Inferiore. E arriva la replica del sindaco Paolo De Maio dopo 24 ore. Si fa sempre più aspro il dibattito. Giorni fa, i consiglieri Antonio Romano, Antonio Iannello, Pasquale D’Acunzi, Giuseppe Odoroso, Rosa Giordano e Giovanni D’Alessandro avevano annunciato l’esposto alla Procura della Corte dei Conti per una presunta omessa notifica delle contravvenzioni al Codice della strada. Secondo i consiglieri il Comune rischia un danno erariale di 1,2 milioni di euro.

La replica del Comune

La replica dell’amministrazione comunale non si è fatta attendere. “Gli uffici competenti - si legge nel documento - come da prassi amministrativa, sin dal 17 ottobre 2023, richiedevano alla polizia municipale lo stato dei flussi finanziari relativi alle contravvenzioni elevate. Dal riscontro del comandante Fulvio Testaverde emergeva una difficoltà di accesso alla piattaforma digitale per la gestione delle contravvenzioni. Successivamente alle ripetute richieste di accertamento dello stato dei procedimenti connessi, anche relative al recupero dei dati dalla piattaforma informatica al nuovo aggiudicatario, individuato con determina del comandante della polizia locale del 3 agosto 2023, il sindaco, in data 20 novembre 2023, richiedeva formalmente alla segretaria generale di adottare ogni utile iniziativa per l’abbrivio delle opportune procedure di controllo, anche tramite terzi all’ufficio, circa la corretta procedura di incasso delle contravvenzioni del Codice della strada. In data 19 dicembre 2023 veniva avviata la procedura amministrativa per l’individuazione di un professionista esterno, conclusa con determina dirigenziale n. 8 del 17 gennaio 2024. L’amministrazione, solo all’esito dell’incarico, potrà accertare eventuali omissioni e rilevare dati certi. Pertanto, tenuto conto del disposto normativo dell’art. 67 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, si evidenzia, sin da ora, l’insussistenza delle omissioni relativamente all’anno 2019, palesate dai firmatari della denuncia”.