Simulavano incidenti per avere l'indennizzo, in 9 rischiano il processo

Nove persone rischiano un processo per danneggiamento fraudolento di beni, in concorso, perchè coinvolte in un'indagine su falsi incidenti stradali, tra Nocera Inferiore e Pagani. A denunciare è stata la compagnia assicurativa, online, con sede a Roma, riguardo discrepanze e contraddizioni nelle pratiche di risarcimento.

L'indagine

I nove sono stati raggiunti dall'avviso di conclusione dell'indagine. Potranno chiedere interrogatorio, poi ci sarà la richiesta di rinvio a giudizio della procura. Gli indagati risiedono nell'Agro nocerino sarnese e avrebbero architettato falsi incidenti, spesso anche con le stesse persone, per ottenere poi l'indennizzo dalla compagnia. Tra gli indagati c'è anche un avvocato civilista.