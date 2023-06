Nas al Mercato Nocera-Pagani, verifiche su merce e stand

Mercato ortofrutticolo Nocera-Pagani, sopralluogo e controlli dei carabinieri del Nas questa mattina, presso la struttura. I militari hanno svolto una serie di verifiche incrociate su prodotti e stand.

I dettagli

Diversa la merce che risultava non tracciata e che sarà distrutta. Insieme al Nas, anche i carabinieri di Nocera Inferiore e personale Asl. Nel mirino anche alcuni stand, le cui verifiche sono in corso per verificare eventuali irregolarità, per le quali sono previste sanzioni in relazione al tracciamento della merce. Su quest'ultima, sono state svolte verifiche anche riguardo l'uso di fitofarmaci e pesticidi a campione su ortaggi, verdura e frutta. L’ispezione ha riguardato anche le posizioni di natura contabile ed amministrativa dei titolari degli stand