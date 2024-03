Scuola Marrazzo, conclusi i lavori per il ripristino della palestra

Si sono conclusi a Nocera Inferiorei lavori per la demolizione della struttura abusiva adiacente alla palestra della Scuola “Marrazzo” di via Iodice.

I controlli

Dopo gli accertamenti degli Uffici comunali, eseguiti nel corso degli anni precedenti, che avevano attestato la presenza di un manufatto abusivo, sono cominciate le attività per ripristinare lo stato legittimo e sicuro dei luoghi, con l’ordinanza di demolizione 36468 del 2013, e per i quali l’Ente ha potuto usufruire di un finanziamento ministeriale. L’intervento è terminato il 25 marzo, presto saranno avviate le procedure per l'affidamento della struttura.