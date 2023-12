Insulti e minacce a operatrici del Piano di Zona, nuova denuncia

Una nuova aggressione si è consumata nei confronti degli assistenti sociali a Nocera Inferiore, presso il Piano di Zona S1 in via Libroia. Come accaduto pochi giorni fa, anche ora il copione è stato identico. Un cittadino arriva agli uffici, esterna la propria insoddisfazione se le prende con il personale. Offese e pugni e calci verso suppellettili e scrivanie

L'episodio

La vicenda è stata denunciata dalla Cisl Fp, che hanno chiesto un incontro urgente all'amministrazione per rilanciare il pericolo sulla sicurezza dei lavoratori. In una nota, infatti, hanno espresso preoccupazione oltre che solidarietà alle operatrici aggredite. Tra le richieste c'è quella di istituire un gruppo di monitoraggio unico sulla sicurezza e la prevenzione delle aggressioni nei luoghi di lavoro. Il Comune aveva pensato alla vigilanza privata.