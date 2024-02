"Rissa nella movida, nessun intervento tra Comune e forze dell'ordine": la denuncia

Una presunta rissa avrebbe creato i soliti problemi alla movida, lo scorso weekend, a Nocera Inferiore. L'episodio è stato denunciato da un cittadino, con tanto di fotografia che riprende piazza del Corso, dove ogni fine settimana centinaia di giovani si riuniscono per trascorrere la serata. Qualcosa non sarebbe però andato per il verso giusto. Più di un cittadino ha invocato l'intervento delle forze dell'ordine - sempre presenti con un presidio fisso tra polizia, carabinieri e guardia di finanza, dopo gli episodi del passato - così come dell'amministrazione

La denuncia

"Cinque minuti fa - scrive un cittadino - c'è stata una rissa, non c'è nessuna istituzione, nessuna forza dell'ordine. Il sindaco cosa aspetta? Nel periodo del COVID ricordo che esistevano addirittura gli "sceriffi" perché a mezzanotte dovevano alzarci con forza dal tavolo. Allora cosa aspettate che possa accadere qualche cosa di irreparabile, ma poi in una paese come Nocera...le forze dell'ordine dove sono a quest'ora? Se con urgenza si chiama e non risponde nessuno al centralino. Valuto zero anche questo. Iniziate a fare qualcosa di concreto ma lo riferisco al sindaco che fino adesso non ho visto nulla, soprattutto per la sicurezza in città. Considerate che ci sono i vostri figli che a quest' ora sono in giro e probabilmente se non si corre ai ripari. Sarà troppo tardi". L'episodio è al vaglio delle forze dell'ordine.