Tentarono scippo all'esterno delle poste di Nocera, condanna bis per una coppia

Condanna bis in appello, per tentato scippo, ai danni di una coppia di Nocer Inferiore. Ad agosto del 2021, tentarono di scippare un uomo con le stampelle, in sella ad uno scooter. Che poi risultò rubato. I giudici d'appello hanno confermato il verdetto di primo grado, con condanne che vanno dai 3 ai 2 anni.

La storia

I due rispondono anche di una serie, notevole, di scippi e furti nell'Agro nocerino sarnese. Per i quali vi è un procedimento separato presso il tribunale di Nocera Inferiore. Lo scippo all'uomo fallì. I due furono individuati grazie ai video delle telecamere e ad una testimonianza di un passante, fino alla misura custodiale scattata dopo la conclusione delle indagini.