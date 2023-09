Vigili trovano 700 euro e li restituiscono a un commerciante

Vigili di Nocera Inferiore trovano 700 euro a terra e li restituiscono al legittimo proprietario. Il commerciante, incredulo, è stato avvisato da una telefonata giunta dal comando della polizia municipale. Poco prima, aveva perso un plico con dentro i soldi, dopo aver prelevato ad uno sportello di una banca del centro

Il ritrovamento

L’episodio è accaduto nella mattinata di ieri. Dopo aver prelevato, forse per distrazione, l'uomo aveva lasciato la busta con le banconote, che era finita a terra. Pochi minuti dopo una pattuglia della polizia municipale, guidata dal comandante Fulvio Testaverde, di pattuglia proprio su via Roma ha notato il pacchetto abbandonato sul ciglio della strada. Dentro c'erano i 700 euro e la ricevuta dell’avvenuto prelievo. Grazie ai documenti nel plico, gli agenti hanno individuato il proprietario e consegnato i soldi. “Ringrazio gli agenti del corpo di polizia locale di Nocera - ha scritto il commerciante - per il ritrovamento e la relativa restituzione della cospicua somma che avevo prelevato in banca. Questa è un’occasione per ricordare ai cittadini (spesso lo dimenticano) che questi signori in divisa sono e saranno sempre al nostro fianco. Grazie ancora”. Anche il sindaco Paolo De Maio ha voluto elogiare i due agenti Francesco Peduto e Gerardo Simone Chiaravanza “per la condotta e il lavoro svolto.