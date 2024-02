Spaccio di droga, sconto in appello per giovane di Nocera

Sconto in appello per un 24enne di Nocera Inferiore, coinvolto in un'indagine per spaccio risalente ad un periodo che andava dal 2019 al 2021. La Corte d'appello ha ridotto la pena ad 1 anno e 3 mesi (a fronte dei 2 anni e 7 di reclusione decisi in primo grado), mettendola in continuazione con un'altra precedente condanna. L'imputato era difeso dal legale Stanislao Sessa.

La storia

Il giovane, insieme ad un coetaneo, fu individuato quale pusher di crack e cocaina per una serie di assuntori a Nocera Inferiore. Questi ultimi concordavano appuntamenti al telefono, al fine di acquistare le singole dosi di stupefacente. L'indagine dimostrò come i due fossero attivi in un fiorente giro di vendita al dettaglio, grazie a riscontri ottenuti dall'analisi di telefoni cellulari e telecamere di sorveglianza.