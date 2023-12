Minacce costanti di morte alla ex, in carcere per stalking

Stalking reiterato nel tempo, tra minacce, aggressioni e minacce. L'ultima una decina di giorni fa, con nuove insistenze e avvicinamenti, fino a della benzina versata sulla porta di casa della donna. La sua ex moglie. Con queste accuse, un uomo di Nocera Inferiore è finito in carcere, su richiesta della procura locale. Nei prossimi giorni sarà interrogato dal gip

Le accuse

Da un periodo precedente alla scorsa estate a tempi più recenti, l'indagato avrebbe tormentato la donna, non accettando la chiusura della relazione. Un atteggiamento classico, che si presenta spesso nelle denunce per stalking, al punto da stravolgere le abitudini della vittima, insultata, minacciata e in qualche occasione anche aggredita a mani nude. Negli atti d'indagine ci sono referti medici e testimonianze, che hanno spinto il gip ad accogliere la richiesta del pm, dopo l'attivazione del codice rosso.