Comprano cibo in America con i suoi soldi: la denuncia di un nocerino

Sulla possibile truffa informatica sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Nocera Inferiore

Clonano una carta Postepay per comprare cibo negli Stati Uniti d’America: i carabinieri di Nocera Inferiore stanno indagano su una truffa informatica messa in atto da ignoti contro un uomo residente nel comune dell’Agro.

Il fatto

Quest’ultimo, ultimamente, si è reso conto di alcuni acquisti online fatti con la sua carta a lui sconosciuti. E così, resosi conto di ciò che stava accadendo, si è prontamente rivolto ai militari dell’Arma, ai quali ha fornito tutti i dati relativi alle spese da lui non compiute. La carta, ovviamente, è stata prontamente bloccata. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei responsabili della truffa.