Vandalizzato il "quadrato dei bimbi mai nati" al cimitero, la denuncia

Segni di vandalismo nell'area cimiteriale dedicata ai bambini di Nocera Inferiore. Peluche, ornamenti e altro sono stati trovati a terra, rimossi con violenza dal proprio posto e gettati a terra

I raid

Siamo nel "quadrato dei bimbi mai nati (o morti prematuri). Gli ornamenti erano stati portati presso il cimitero dopo l'iniziativa di una cittadina, Liberata Campoli, che segnalò lo stato di degrado in cui versava l'area. Sulle tombe erano stati sistemati fiori e altri oggetti per colorare e ripulire il posto. Solo qualche settimana fa, SalernoToday aveva dato notizia di un furto di fiori sulla tomba del giovane Seid, il giovane di Nocera morto suicida qualche anno fa. Ora un altro episodio di vandalismo, verso il quale i cittadini hanno già promesso di porre rimedio in maniera autonoma, sistemando nuovamente il luogo il culto