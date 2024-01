Zona industriale, "un deserto di capannoni e asfalto": nasce la rete "No Pip"

Nasce a Nocera Inferiore la Rete NO PIP a difesa del suolo: associazioni e cittadinanza uniti contro l'allargamento dell'area industriale a Fosso Imperatore. "Il Secondo Piano Operativo - si legge in una nota - proposto dall’amministrazione comunale prevede un ulteriore allargamento dell’area industriale di Fosso Imperatore (che già ora è di 600.000 metri quadrati) di ulteriori 221.000 metri quadrati (più una serie di collegamenti viari quantificabili in circa 70.000 metri quadrati), andando a coprire completamente una zona che da sempre è stata dedicata all’agricoltura"

La denuncia

"Questa operazione - continua il comitato - rappresenta un nuovo attacco al nostro territorio, un nuovo tentativo di trasformare Nocera Inferiore in un deserto di capannoni vuoti e asfalto, dopo anni in cui abbiamo assistito alla devastazione del territorio con opere che lo hanno attraversato senza lasciare nessun beneficio e che stanno soltanto contribuendo al suo impoverimento. Le zone industriali nel solo comune di Nocera assommano ad un totale di più di 800.000 metri quadrati che, aggiungendo i 221.000 del nuovo progetto, arriverebbero a più di 1 milione: uno spazio uguale a 155 campi da calcio! La nuova normativa che riguarda le ZES (Zone Economiche Speciali) ha accentrato tutte le decisioni a Roma. Si prepara, quindi, un' industrializzazione completamente scollegata dal territorio che ripeterà un copione già visto tante volte di aziende che delocalizzano per ottenere sgravi fiscali e pochi anni dopo vanno via. Un’altra grande rapina ai danni del meridione, mentre i nostri giovani continuano ad emigrare per trovare un lavoro dignitoso e non sottopagato e il reddito medio pro capite dell’agro nocerino-sarnese è circa il 30% in meno rispetto al reddito medio italiano. La nostra città non può sostenere un’ulteriore devastazione del territorio. Il dissesto idro-geologico è ormai sotto gli occhi di tutti: ad ogni pioggia i corsi d’acqua esondano e il terreno frana. Né può sopportare l’ennesimo allontanamento dalla terra dei contadini che custodiscono un antico sapere, pezzi della nostra storia perduti per sempre.È nostra responsabilità fermare questo degrado per il futuro delle prossime generazioni"

Le richieste

Il comitato si rivolge dunque alla classe politica: "Dov’è il vostro limite? Fino a quando continuerete a distruggere il territorio sostituendo un’attività che per millenni ha caratterizzato l’agro, l’agricoltura più produttiva al mondo, con un fantomatico sviluppo industriale che inquinando, impermeabilizzando il suolo, coprendo la terra con cemento prepara la catastrofe futura? Una politica che non assume il concetto di limite porta direttamente alla catastrofe. Queste le motivazioni che hanno portato alla nascita della rete NO PIP a difesa del suolo, che chiama tutti i partiti, associazioni, sindacati, cittadini ad unirsi per organizzare una forte opposizione al progetto, prima che venga definitivamente approvato". A tal proposito, per la giornata di domenica, 4 febbraio, la Rete No PIP sarà presente in Piazzetta Petrosini a partire dalle ore 10:00 con un primo banchetto informativo. È possibile seguire i lavori e i prossimi appuntamenti della Rete sulle pagine social: NO PIP - Rete a difesa del suolo