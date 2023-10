Zona pedemontana, test per allarme frana

Sarà effettuato questo giovedì un test per la funzionalità del sistema d’allarme, dopo il completamento di installazione delle sirene nella zona pedemontana, a Nocera Inferiore, così come disposto dalla Protezione Civile in caso di allerta meteo

I dettagli

Alle ore 15.30 è in programma un test per verificare il coretto funzionamento delle sirene nella zona di Montalbino. Saranno, così, testate le sirene attraverso l’emissione di preallarmi e poi di quello generale. La popolazione è stata informata. «Un altro tassello del Piano di Protezione Civile va al suo posto, con l’installazione di quattro postazioni per le sirene, posizionate all’inizio del Percorso della Salute, in via Alveo San Nicola, all’incrocio di via Rullo e a via Santa Croce. Da un lato lavoriamo per migliorare la situazione del dissesto idrogeologico e, dall’altro, stiamo potenziando tutte le misure utili per avvisare la cittadinanza in caso di pericolo» - ha detto il sindaco Paolo De Maio.