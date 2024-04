Faceva prostituire la figlia minorenne: madre condannata a sei anni

Sei anni di reclusione per S.M., la quarantaduenne di Nocera Inferiore, da anni residente tra le province di Salerno ed Avellino. Questa è la condanna inflitta del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno Francesco Guerra. Gravi le accuse mosse contro la donna, attualmente rinchiusa nel carcere di Benevento: maltrattamenti nei confronti dei 3 figli minori, prostituzione minorile ed atti sessuali con minorenni, tanto che la Procura di Salerno aveva chiesto una condanna nettamente più severa, superiore ai dieci anni di carcere.

Le accuse

I fatti si sarebbero verificati fino al Luglio del 2023. Al centro del processo le dichiarazioni dei figli, in particolare di quella più grande, che ha raccontato le orrende dinamiche che si verificavano in casa, dalle punizioni corporali alla deliberata privazione del cibo. In particolare la giovane, oggi maggiorenne, ha parlato delle percosse ricevute quotidianamente a seguito del suo disturbo di enuresi, protrattosi fino all'età di sedici anni, motivo per il quale era costretta a dormire su di un materasso senza lenzuola.Il figlio più piccolo veniva nutrito soltanto con pastina in bianco e wrustel, tanto che in una occasione avvertì un malore a scuola e si rese necessario l'intervento di una autoambulanza.I successivi accertamenti evidenziarono un forte stato di anemia.Ben più raccapriccianti, poi, i racconti dei figli in ordine agli atti sessuali che erano costretti a compiere soprattutto nei confronti di un amico della madre, S..A., il quale in cambio di poche decine d'euro abusava in particolar modo della figlia maggiore, all'epoca solo quindicenne. E secondo quest'ultima, oggi collocata in una struttura protetta, gli amplessi si sarebbero verificati anche alla presenza e con la partecipazione attiva della madre, oltre che di S.A.

La difesa

Oltre alla donna, che su consiglio del proprio difensore, l'avvocato Rolando Iorio, ha optato per il rito abbreviato, sono imputati sia il padre dei bambini, I.V., che l'amico della madre, S.A..Per quest'ultimi due si procede con il rito ordinario. Al vaglio del giudice anche numerose fotografie e filmini dal contenuto pedopornografico rinvenuti nella disponibilità di S.A. L'avvocato Iorio ha evidenziato come in realtà la propria assisitita, la quarantaduenne S.M., fosse lei stessa una vittima delle altre persone coinvolte nella triste vicenda, anch'esse allo stato rinchiuse in carcere. La madre, in particolare, era costretta a dormire sul pavimento, in un angolo della cucina. Argomentazioni fondate che hanno convinto, seppure in parte, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno, che ha inflitto alla donna una condanna più bassa di quella richiesta dal pubblico ministero.