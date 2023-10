Rissa con i carabinieri, ribaltata sentenza: assolti quattro cittadini

Rissa con i carabinieri, assolti in quattro dalle accuse di resistenza a pubblico ufficiale, minacce e lesioni. La sentenza è della Corte d'Appello di Salerno, per fatti risalenti al 2014, a Nocera Superiore

L'indagine

Tra gli imputati un imprenditore e privati cittadini, condannati in primo grado. Le persone offese erano quattro carabinieri, alcuni di questi intervenuti a supporto di un collega che ebbe un diverbio con uno degli imputati, mentre era fuori servizio. A quel punto intervennero i colleghi. La vicenda, per nulla chiarita in fase preliminare - al punto che il gip rigettò gli arresti per alcuni degli imputati - è stata ulteriormente chiarita con le immagini della sorveglianza. i carabinieri avrebbero ecceduto con "atti arbitrari" - secondo la difesa - i limiti delle loro attribuzioni. Inoltre, il militare fuori servizio fu dichiarato come "scarsamente credibile" sulla ricostruzione dei fatti. Ma attendibile in primo grado. Ora l'assoluzione, in attesa delle motivazioni della sentenza.