Nocera Superiore, casi di positività in una scuola: chiusura per due giorni

Scuola chiusa per due giorni a Nocera Superiore, ci sono casi positivi. Lo ha annunciato il sindaco Giovanni Maria Cuofano:

"Ci è pervenuta poco fa comunicazione dal Dirigente Scolastico, Antonio Pizzarelli, che, in qualità di datore di lavoro, ha disposto la sospensione precauzionale della didattica in presenza nei giorni 22 e 23 aprile 2021 al plesso di Portaromana “Suor Maria Consiglia Addatis”– Scuola Primaria a seguito dei casi di positività al Covid-19 e per consentire le operazioni di sanificazione straordinaria degli ambienti scolastici. Nei giorni suddetti, le attività didattiche proseguiranno in modalità DDI (Didattica digitale integrata), secondo quanto stabilito nel relativo regolamento. Stiamo monitorando l’evolversi della situazione"