Droga e munizioni in garage, due condanne

Sono stati condannati ad oltre 5 anni di reclusione i due giovani arrestati lo scorso aprile, per il possesso - in un garage - di circa 12 chilogrammi di marijuana, 700 grammi di cocaina ed altrettanti di hashish, ma anche diverse dosi di crack, 9 proiettili di diverso calibro, 900 euro in contanti ed un’autovettura ritenuta utilizzata per l’illecito traffico.

La sentenza

La sentenza è giunta con il rito abbreviato. L'indagine, invece, fu condotta da Finanza e carabinieri, che intercettarono l'auto, già controllata, con a bordo di due giovani dirigersi verso il garage. Lì ci fu la scoperta della droga e delle munizioni, con l'arresto in flagranza.