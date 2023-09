Nocera Superiore, i divieti ed il piano parcheggi per "Nostalgia 90"

Nocera Superiore si prepara all'evento "Nostalgia 90", in programma domenica 17 settembre a partire dalle ore 21. La polizia locale ha emesso un'ordinanza ad hoc che fissa il divieto temporaneo di vendita, somministrazione e consumo di alcolici e altre bevande in bottiglie, bicchieri di vetro e lattine a partire dalle 18 di domenica 17 fino alle 2 di lunedì 18.

I parcheggi

Tre le aree di parcheggio consigliate: arena Mazzini, area mercato e via Mercato, via Pizzone. In occasione dell’evento, è stato predisposto un servizio specifico di controllo da parte della polizia municipale, con a supporto il nucleo comunale di Protezione Civile, l’Associazione Carabinieri in congedo, Associazione Gadit.