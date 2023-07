Fervono i preparativi per la Notte Bianca di Salerno: dall'8 al 9 luglio, infatti, è stato studiato un dispositivo di traffico ad hoc che interesserà la nostra città, per garantirne la sicurezza stradale e per consentire il sereno svolgimento della due giorni all'insegna di shopping e spettacoli.

Di seguito, il piano del Comune:

E ancora: