Nuovo Ruggi, il Consiglio di Stato respinge l'ultimo ricorso: ora la gara

Si dovrà rifare la gara d’appalto per la costruzione del nuovo ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del consorzio SIS e confermato la prima pronuncia del Tar che, sul ricorso dell’avvocato Lorenzo Lentini, per conto del consorzio Eteria, composto dal raggruppamento temporaneo di imprese Caltagirone e Rcm, aveva chiesto l’annullamento della gara per errori ed anomalie.

Il bando

Insomma, l’appalto per assegnare i lavori da 360 milioni di euro dovrà essere completamente rifatto dopo una prima assegnazione che aveva affidato i lavori al consorzio Eteria e poi, in un secondo momento, cambiando le modalità di calcolo del punteggio sulla base del tempo offerto, aveva assegnando al secondo in graduatoria, il consorzio SIS, l’appalto, provocando una serie di ricorsi alla giustizia amministrativa.