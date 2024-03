Nuovo Ruggi, De Luca: "Ennesimo ricorso al Tar, ora occorre attendere aprile"

Una vera di odissea, i lavori per la realizzazione del nuovo Ruggi, per i quali è stato presentato un ennesimo ricorso al Tar. A renderlo noto, nella sua diretta social del venerdì, il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca che si è soffermato anche sul programma di realizzazione dei nuovi ospedali e reparti per oltre 2,3 miliardi di euro (i tre interventi principali riguardano il Ruggi di Salerno, il Santobono di Napoli e l’ospedale di Castellammare).

Il ricorso

Per il Ruggi, dunque, De Luca dice che "era stata fatta anche la gara per la realizzazione dell'opera, ma c’è stato l’ennesimo ricorso al Tar. Dovremmo avere la pronuncia del Tar ad aprile: abbiamo perso 4-5 mesi di tempo, siamo in Iitalia! Ad aprile la pronuncia e poi avremo la possibilità di aprire il cantiere e iniziare i lavori per il nuovo Ruggi", ha concluso.