Rifiuti sulla Eboli-Olevano: "Rischiamo la figuraccia internazionale"

"Rischiamo la figuraccia internazionale". Lo afferma il consigliere comunale Damiano Cardiello, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, dopo le segnalazioni di alcuni residenti relative alla presenza di rifiuti sui lati della carreggiata della strada provinciale Eboli-Olevano, che sabato sarà attraversata dal Giro Mediterraneo in rosa.

L'appello

Cardiello chiede che il presidente della Provincia, Franco Alfieri, intervenga presso gli uffici competenti per avviare i lavori di bonifica delle aree. "La ditta incaricata dalla Provincia - spiega Cardiello - ha solo tagliato l'erba senza pulire laterali. Alfieri vesta i panni del presidente della Provincia ed incarichi l'ente per un intervento straordinario di pulizia. Lo stesso appello lo lancio al consigliere provinciale Alfano ed all'assessore La Brocca affinché provvedano alla pulizia, agendo in danno e ribaltando quindi i costi sulla Provincia".