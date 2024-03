Incidente in campagna, 46enne travolto con il figlio dal trattore: è grave

Dramma ad Oliveto Citra, dove un uomo di 46 anni e il figlio di 20 anni sono stati travolti dal loro trattore. I due si trovavano all’interno di un terreno agricolo per svolgere dei lavori quando, improvvisamente, il mezzo agricolo ha investito entrambi.

La corsa in ospedale

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato il padre in codice rosso all’ospedale di Oliveto Citra, a causa delle gravi ferite riportate a seguito dell’incidente. L’uomo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ed è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Anche il figlio è stato condotto in ospedale, ma le sue condizioni di salute non sono gravi. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che hanno posto il tratto sotto sequestro.