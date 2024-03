Ucciso dal figlio mentre preparava la cena, l'assassino: "Mi infastidiva il rumore del frullatore"

"Mi ha infastidito per il rumore del frullatore”: lo ha dichiarato durante l'interrogatorio tenuto ieri in Tribunale a Salerno, V.S. che ha ucciso a coltellate il padre, Riccardo Santimone, ad Eboli. L'uomo è stato ascoltato dal Giudice per le indagini preliminari Giovanna Pacifico, alla presenza del Sostituto Procuratore Marinella Guglielmotti. L’imputato, difeso dall’avvocato Elena Criscuolo, ha raccontato la sua versione sulla sera del 5 marzo, quando, mentre la vittima stava preparando la cena, è stata colpita improvvisamente alle spalle, con un coltello dal figlio colto da un raptus. Rifugiandosi in bagno, l'anziano è stato raggiunto dal'assassino che gli ha sferrato nuovi fendenti, fino ad ucciderlo.

La convalida

V.S. avrebbe poi avvisato il fratello per chiedergli di allertare i Carabinieri per poi chiamare lui stesso i militari, nel timore che il fratello avesse accusato un malore alla notizia. Sul posto, il corpo del 76enne, sul quale ieri è stata eseguita l’autopsia. Ad uccidere l'anziano, sarebbe stato un fendente che ha reciso l’aorta. Pare che l'imputato soffrisse di problemi psichici. Il Gip intanto ha convalidato l’arresto per V.S. che resterà in carcere, mentre proseguono gli accertamenti sull'agghiacciante vicenda. Il funerale della vittima si terrà domani mattina, domenica, alle 9, nella chiesa di Santa Maria della Pietà di Eboli.