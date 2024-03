Open Day all'Anfass: arriva il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli

Il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli sarà presente a Salerno per partecipare all’Open Day di Anffas in programma martedì 26 marzo presso la sede in Via del Tonnazzo. In occasione del 66° anniversario della fondazione di Anffas Nazionale e della XVII Giornata nazionale delle disabilità intellettive e dei disturbi del neurosviluppo, a partire dalle ore 9.30 la Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus presieduta da Salvatore Parisi, in partnership con Anffas Onlus Salerno, spalancherà le porte all’inclusione sociale con l’Open Day Anffas dalle 9.30 alle 13 nella sua sede del quartiere Fuorni per accogliere familiari e amici, cittadini e studenti delle scuole superiori, per una giornata di inclusione e di cultura sul tema della disabilità. Un compleanno speciale quello di quest’anno che sarà celebrato alla presenza del Ministro Locatelli che sarà accolta alle ore 10.30 dal coordinatore regionale Anffas Campania Alessandro Parisi prendendo parte al lungo percorso strutturato in cui i visitatori compiranno un viaggio nella struttura. L’occasione per il ministro Locatelli per far conoscere i programmi del suo ministero e gli interventi volti al miglioramento e all’adeguamento delle normative riguardanti le persone con disabilità.

L'iniziativa

"Transizione inclusiva dei servizi e delle comunità: Anffas agente di cambiamento ed innovazione!”, il tema scelto per celebrare il 66° Anniversario della fondazione di Anffas e la XVII Giornata nazionale delle disabilità intellettive e dei disturbi del neurosviluppo che porterà la sede di Salerno a trasformarsi in un vero e proprio villaggio dove verranno organizzati momenti di presentazione dei servizi e dei progetti volti al miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità e loro famiglie. Verranno affrontati i temi quali il progetto di vita, legge delega, sport e stili di vita attivi, inclusione lavorativa e le prospettive future dei servizi della Fondazione. Sarà l’anfiteatro della Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus ad accogliere la conclusione dell’iniziativa dalla quale partirà un messaggio di pace universale in questo particolare momento storico. Le conclusioni saranno affidate al presidente della Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus Salvatore Parisi e al Ministro Locatelli. Tra i partner della giornata il Coordinamento Regionale Anffas Campania, la Cooperativa Sociale Icaro a marchio Anffas, Sita Sud, il Baronissi Calcio 2010, l’Istituto Professionale Alberghiero “R. Virtuoso”, l’Istituto Professionale “F. Trani” e il Sunrise Accessible Resort.