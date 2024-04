Precipita dal ponteggio di un'impalcatura: operaio finisce in ospedale

Nuovo incidente sul lavoro nel salernitano. Ad Olevano sul Tusciano, un operaio è precipitato dal ponteggio di un’impalcatura nel cantiere in cui si trovava per lavoro.L’uomo ha riportato varie ferite. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno condotto al pronto soccorso del Ruggi d’Aragona dov’è stato sottoposto alle cure del personale medico. Le sue condizioni di salute non sono gravi.

Le indagini

Su dinamica e responsabilità dell’accaduto indagano i carabinieri, che, temporaneamente, hanno sequestrato il cantiere per svolgere i rilievi e gli accertamenti del caso.