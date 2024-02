Nocera Inferiore, addetto alla raccolta rifiuti travolto da un'auto

Paura, questa mattina, a Nocera Inferiore, dove un operaio di 35 anni, addetto alla raccolta dei rifiuti, è stato travolto da un’automobile guidata da una donna. L’incidente si è verificato in via Napoli. A soccorrerlo sono stati i colleghi che erano in servizio con lui.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Umberto I”, dov’è stato preso in cura dal personale sanitario. Le sue condizioni di salute non sono gravi. Su dinamica e responsabilità dell’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.