Operazione "Alto impatto" a Salerno: due arresti per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale

È di due arresti il bilancio dell'operazione di sicurezza ad alto impatto condotta ieri tra Pastena e Mercatello a Salerno. Il primo arresto riguarda la detenzione di sostanze stupefacenti, con il sequestro di hashish, mentre il secondo è stato effettuato per resistenza a pubblico ufficiale. Durante l'operazione sono state effettuate numerose perquisizioni.

L'operazione

Tale operazione, stabilita in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha visto il coordinato impiego di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato. "Questo intervento - ha spiegato il questore Giancarlo Conticchio - sottolinea la coesione e l'efficienza dello Stato nel rispondere alle esigenze di sicurezza dei cittadini, con l'intenzione di proseguire tali operazioni per mantenere e migliorare ulteriormente il livello di sicurezza sul territorio". Il questore ha annunciato che verranno effettuate nuove operazioni nei prossimi giorni.