E' stato trovato un piccolo ordigno bellico, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, a Sicignano degli Alburni, nei pressi della stazione.

L'intervento

Sul posto, i carabinieri e i volontari della Protezione Civile per mettere in sicurezza l’area. Come riporta Ondanews, è previsto l’intervento degli Artificieri per far brillare l’ordigno.