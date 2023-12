Ospedale di Eboli, Sosto incontra i sindaci del territorio: "Confermati i 152 posti letto"

Il direttore generale dell’Asl Gennaro Sosto ha incontrato una delegazione di sindaci per discutere nuovamente della paventata chiusura dell’ospedale di Eboli. Alla riunione, oltre al sindaco di Eboli Mario Conte anche i primi cittadini di Altavilla Silentina e Campagna, cui gli altri sindaci del distretto hanno delegato a causa di impegni per le manifestazioni natalizie.

Le rassicurazioni

Sosto ha dichiarato di aver inviato l’atto aziendale in cui l’ospedale di Eboli viene mantenuto con i suoi 152 posti letto. Secondo il Dg anche il nuovo piano ospedaliero regionale, che la Campania non ha ancora approntato, confermerà la presenza dell’ospedale di Eboli con gli stessi 152 posti. “La mia posizione rispetto a queste dichiarazioni – ha spiegato il sindaco Mario Conte – è la medesima. Ho ribadito che occorre un atto amministrativo uguale e contrario al piano di edilizia sanitaria che ci rassicuri, che confermi l’esistenza e i posti letto dell’ospedale di Eboli. Ho chiesto poi che Sosto si faccia promotore di un incontro sia tecnico che politico con i vertici regionali in modo da avere rassicurazioni da entrambi i fronti e ottenere che l’ospedale di Eboli venga sicuramente inserito nel piano ospedaliero della Regione. Se non ci saranno atti formali e tempestivi noi comunque inoltreremo ulteriore ricorso”.