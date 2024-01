Ospedale di Eboli, incontro al Ministero della Salute per scongiurare la chiusura

Si è tenuto stamane l'incontro al Ministero della Salute riguardante la salvaguardia dell'ospedale Maria SS. Addolorata di Eboli. Presenti il sindaco Mario Conte, il Presidente della III Commissione, Matteo Balestrieri, e una delegazione di Forza Italia guidata da Giuseppe Norma. Durante l'incontro, sono state discusse le strategie per prevenire la chiusura del nosocomio, ipotizzata dal documento regionale del 16 novembre. Il sindaco, nel corso dell'incontro, ha evidenziato l'importanza dell'ospedale per la Piana del Sele. Prossimamente, è previsto un incontro con i vertici della Regione Campania per risoluzioni conclusive.